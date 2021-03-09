İspanya’nın ayrılıkçı Katalan liderine dokunulmazlık şoku! Avrupa Parlamentosu kararını verdi

İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ile AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, yapılan oylamayla kabul edildi.

İSPANYA'YA İADESİ GÜNDEMDE

İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ile yine AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi.