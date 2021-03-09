İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Toplam can kaybı 100 bini aştı

İtalya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 376 kişi hayatını kaybetti.

345 BİN 336 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 345 bin 336 koronavirüs testi yapıldığı ve 19 bin 749 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 101 bin 93'e ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 376 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 479'a yükseldiğini açıkladı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 479 BİNE YAKLAŞTI



Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 999 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 478 bin 883'e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 56 kişi artarak 2 bin 756 oldu.