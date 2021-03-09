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’dan Arakanlı Müslümanlara hibe desteği: Acil yardım paketi yolda

'da yıllar önce Müslümanlara yönelik başlatılan katliamlar ve soykırım, dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor. Müslümanların sistematik olarak yurdundan edildiği, tecavüz edildiği ve öldürüldüğü eyaletindeki insanlık dışı olaylara müdahale edilmekte  yeterince yol alınamasa da, küresel güçler finansal destekte bulunmaya devam ediyor. Son olarak hükümeti, Arakanlı Müslümanlar için 19 milyon dolarlık acil yardımda bulunacağını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 09:31 ABONE OL
Japonya’dan Arakanlı Müslümanlara hibe desteği: Acil yardım paketi yolda

Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 19 milyon dolar tutarında acil yardımda bulunacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlara finansal destek sağlanacak.

SAĞLIK EKİPMANI, GIDA YARDIMI

Bu kapsamda Japonya, Kızılhaç Uluslararası Komitesi, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) vasıtasıyla Arakanlı Müslümanlara 19 milyon dolar tutarında acil yardım desteği verecek.

Hibe kapsamında, Myanmar ve Bangladeş'teki 58 hastane ve sağlık kuruluşuna tıbbi ve sağlık ekipmanları tedariği ile iki ülkedeki 600 bin kişiye gıda yardımı ulaştırılacak.

NELER OLMUŞTU?

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Japonya’dan Arakanlı Müslümanlara hibe desteği: Acil yardım paketi yolda
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