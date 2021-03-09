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’dan büyük adım: Koronavirüs testleri artık oralarda satılıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birinci yıl geride kalmışken, hızlı test uygulamaları da giderek yaygınlaşıyor. Hızlı koronavirüs testlerinin etkinliği ve tanı kapasitesi her geçen gün gelişirken , koronavirüs test kitlerini otomatlarda satarak günlük hayata dahil etti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:29 Son Güncelleme: 9.3.2021 16:40 ABONE OL
Japonya’dan büyük adım: Koronavirüs testleri artık oralarda satılıyor

Japon hükümeti, başkent Tokyo'da koronavirüs testlerinin otomat makinelerde satışına izin verdi. Otomat makinelerde satışa çıkan koronavirüs testlerinin 56 dolardan (429 TL) satıldığı ifade edildi.

AMAÇ TÜKETİCİLER İÇİN KOLAYLIK

Japonya'da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo'ya otomat makineleri kuruldu.

Japonların güvenli PCR testine ulaşmalarını sağlamak için Tokyo bölgesinde 7 makine kuran Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği direktörü Dr. Hideki Takemura, test kitleri satan otomat makinelerinin tüketicilere kolaylık sunduğunu söyledi.

BİR TEST 429 TÜRK LİRASI

Uygulamanın ilk gününden bu yana halktan olumlu tepkiler alındığı belirtilirken, bazı günler testlere gösterilen ilgi nedeniyle otomoar makinelerin günde iki kez doldur boşalt yapıldığı ifade edildi.

İçinde 60 testin bulunduğu otomat makinalarda satışa çıkan bir koronavirüs testinin fiyatının 56 dolardan (429 TL) satıldığı kaydedildi. Otomat makinadan PCR testi alan kişilerin, tükürük örneğini e-posta adresi ile ilgili birime gönderiyor

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Japonya’dan büyük adım: Koronavirüs testleri artık oralarda satılıyor
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