Japonya’dan büyük adım: Koronavirüs testleri artık oralarda satılıyor

Japon hükümeti, başkent Tokyo'da koronavirüs testlerinin otomat makinelerde satışına izin verdi. Otomat makinelerde satışa çıkan koronavirüs testlerinin 56 dolardan (429 TL) satıldığı ifade edildi.

AMAÇ TÜKETİCİLER İÇİN KOLAYLIK

Japonya'da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo'ya otomat makineleri kuruldu.