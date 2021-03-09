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Kabine değişikliği sorularından rahatsız olan Başbakanı gazetecilere dezenfektan sıktı!

Başbakanı Prayut Chan-o-cha, başkent ’ta basın toplantısı düzenledi. Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ancak Prayut Chan-o-cha, gazetecilerin sorularını beğenmedi. Basın toplantısı sırasında kabine değişikliği ile ilgili sorudan rahatsız olan Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, gazetecilere dezenfektan sıkarak karşılık verdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.3.2021 00:45 Son Güncelleme: 10.3.2021 01:44 ABONE OL
Kabine değişikliği sorularından rahatsız olan Tayland Başbakanı gazetecilere dezenfektan sıktı!

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, başkent Bangkok'ta bulunan Hükümet Konağı'nda basın toplantısı düzenledi. 3 bakanının geçen ay mahkeme tarafından 2013 ila 2014 yılları arasındaki protesto faaliyetlerinden ötürü isyan nedeniyle suçlu bulunmalarının ardından Chan-o-cha'ya yeni bakanların ne zaman seçileceği soruldu.

Soruyu beğenmeyen Tayland Başbakanı, gazetecilere dezenfektan sıktı | Video

DEZENFEKTAN SIKARAK BASIN TOPLANTISINI BİTİRDİ

Gazetecinin sorusuna kızan Başbakan Chan-o-cha, gazetecilerin suratlarına el dezenfektanı sıkarak basın toplantısını bitirmeyi tercih etti. Başbakan Chan-o-cha'nun basınla arasının iyi olmadığı biliniyor, daha önce de kameramanlara muz kabuğu fırlatmıştı.


TAYLAND'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR


Tayland'da muhalifler, 2019 genel seçiminin ardından İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine protestolara başlamış, askeri vesayet ve monarşi karşıtı grupların katılımıyla protestolar farklı bir boyuta taşınmıştı. Tayland'da çoğunluğu gençlerden oluşan siyasi hareket, geçtiğimiz yıldan bu yana hükümetin istifasını ve monarşide reform yapılması yönünde çağrılarına devam ediyor.

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Kabine değişikliği sorularından rahatsız olan Tayland Başbakanı gazetecilere dezenfektan sıktı!
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