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’da korku dolu anlar! Sıcak hava balonundan sarkan kişi…

Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, bu kez ’dan geldi. Turistik bölgelerde oldukça rağbet gören sıcak hava balonu gezintisi, bu kez korku dolu bir deneyime sahne oldu. turu sırasında dengesini yitiren bir kişi, sepetten düştü. O anlar, aşağıda bulunan kişiler tarafından anbean kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 14:21 Son Güncelleme: 9.3.2021 14:35 ABONE OL
Meksika’da korku dolu anlar! Sıcak hava balonundan sarkan kişi…

Meksika'da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini yitirdi. Balonun iniş yaptığı sırada sepete tutunmayı başaran kişi ölümden döndü.

SEPETTEN YERE ÇAKILDI

Meksika'nın Teotihuacan kentinde sıcak hava balon turunda korku dolu anlar yaşandı.

Sıcak hava balon turu sırasında sepetten bir kişi sarktı. Aniden dengesini kaybeden kişi sepetten düştü.

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada | Video

Son anda sepetin alt kısmına tutunan kişi, asılı halde 20 metre yükseklikten balonun iniş yapmasını bekledi. O sırada aşağıda bulunan grup, asılı kalan kişiyi kurtarmak için balonun iniş yaptığı noktaya koştu.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Meksika’da korku dolu anlar! Sıcak hava balonundan sarkan kişi…
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