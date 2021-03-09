Mutant koronavirüslere karşı T hücresi tepkisi oluşuyor! Koronavirüsle savaşta iyi haber!

La Jolla İmmünoloji Enstitüsü ve California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar koronavirüsle mücadelede umut verici bir çalışmaya imza attılar. Yapılan araştırma sonucu aşı olmuş veya daha önce enfekte olup iyileşen hastalardaki T hücrelerinin, koronavirüsün yeni varyantlarıyla da savaşabildiği keşfedildi. Bu varyantlar içinde koronavirüsün Güney Afrika, Brezilya, California, İngiltere mutasyonları bulunuyor.
T hücreleri geçmiş enfeksiyonları 'hatırlayabilen' ve bu enfeksiyonlara neden olan patojenler tekrar ortaya çıktığında onları öldürebilen hücrelerdir. T hücrelerinin, insanların hastalıklara karşı ne kadar süre dirençli kalacağı üzerinde büyük etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Katil T hücreleri, yardımcı T hücreleri, hafıza T hücreleri dahil olmak üzere birkaç farklı türü var. Diğer bir temel hücre türü olan B hücreleri ise antikor üretiyor.
Financal Times'ın haberine göre çalışmanın sonuçları yeni koronavirüs varyantlarına karşı olan endişeleri hafifletecek görünüyor.
Biorxiv'de yayınlanan ve halen hakem onayından geçmemiş olan çalışmanın sonuçları, daha önce hastalanıp iyileşen koronavirüs deneklerinde veya mRNA aşısı olmuş deneklerde CD4+ ve CD8+ T hücre yanıtlarının, koronavirüs varyantlarında bulunan mutasyonlardan önemli ölçüde etkilenmediğini gösteriyor.
Brezilya'da ortaya çıkan P1 varyantının daha az etkili antikor tepkisine neden olduğu ortaya çıkmıştı. İşte araştırma sonuçları ise farklı ülkelere yayılan P1 varyantıyla ilgili endişe verici sonuçlardan sonra geldi.
Çalışmanın halen onaydan geçmediğini ve farklı araştırmaların da yapıldığını belirtelim.