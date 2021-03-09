Mutant koronavirüslere karşı T hücresi tepkisi oluşuyor! Koronavirüsle savaşta iyi haber!

La Jolla İmmünoloji Enstitüsü ve California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar koronavirüsle mücadelede umut verici bir çalışmaya imza attılar. Yapılan araştırma sonucu aşı olmuş veya daha önce enfekte olup iyileşen hastalardaki T hücrelerinin, koronavirüsün yeni varyantlarıyla da savaşabildiği keşfedildi. Bu varyantlar içinde koronavirüsün Güney Afrika, Brezilya, California, İngiltere mutasyonları bulunuyor.

T hücreleri geçmiş enfeksiyonları 'hatırlayabilen' ve bu enfeksiyonlara neden olan patojenler tekrar ortaya çıktığında onları öldürebilen hücrelerdir. T hücrelerinin, insanların hastalıklara karşı ne kadar süre dirençli kalacağı üzerinde büyük etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Katil T hücreleri, yardımcı T hücreleri, hafıza T hücreleri dahil olmak üzere birkaç farklı türü var. Diğer bir temel hücre türü olan B hücreleri ise antikor üretiyor.