Son dakika: Bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti! Kraliçe Elizabeth sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sözleri Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık uyandırmıştı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, ilk çocuğuna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler.