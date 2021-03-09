Son dakika: Bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti! Kraliçe Elizabeth sessizliğini bozdu

Son dakika haberleri... İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, çok tartışılan bu ayrılıkları üzerine Amerikan CBS kanalına yaptığı açıklamada, bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti. Gündemi sarsan bu açıklamanın ardından Kraliyet'ten ilk açıklama geldi.
"KAYGI VERİCİ"
Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe Elizabeth adına yapılan açıklamada, Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Oprah Winfrey'ye verdiği röportajda bahsettikleri ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu belirtildi. Kraliyet'ten yapılan açıklamada, "Irkçılık meselesinin ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sözleri Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık uyandırmıştı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, ilk çocuğuna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler.