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: Bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti! sessizliğini bozdu

haberi: İngiltere Kraliyeti'nden feragat ederek ABD'ye yerleşen ’nin melez eşi , Amerikan CBS kanalına yaptığı açıklamada, “İlk hamileliğimde ten renginden endişe edildiği için doğacak bebeğime kraliyet unvanı verilmesini istemediler” ifadelerini kullanmıştı. Tüm dünyada bomba etkisi yaratan açıklamanın ardından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sessizliğini bozdu. Buckhingham Sarayı’ın adına yapılan açıklamada, ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.3.2021 22:30 Son Güncelleme: 9.3.2021 22:47 ABONE OL
Son dakika: Bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti! Kraliçe Elizabeth sessizliğini bozdu

Son dakika haberleri... İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, çok tartışılan bu ayrılıkları üzerine Amerikan CBS kanalına yaptığı açıklamada, bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti. Gündemi sarsan bu açıklamanın ardından Kraliyet'ten ilk açıklama geldi.

"KAYGI VERİCİ"

Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe Elizabeth adına yapılan açıklamada, Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Oprah Winfrey'ye verdiği röportajda bahsettikleri ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu belirtildi. Kraliyet'ten yapılan açıklamada, "Irkçılık meselesinin ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sözleri Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık uyandırmıştı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, ilk çocuğuna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler.

Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

Kraliyet’ten ayrılma nedeni ırkçılık mı?

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Son dakika: Bebeğinin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti! Kraliçe Elizabeth sessizliğini bozdu
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