SON DAKİKA: Korkunç iddia! Aylardır her yerde aranan kayıp dolandırıcının çürümüş ayağı bulundu

Bu noktada hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Her türlü fikre açığız ancak kayboluşunun koşulları göz önüne alındığında, kendi hayatına son vermiş olabileceği ihtimalini düşünüyoruz."

Mick Willing, polis ekiplerinin parçaları bir araya getirmeye çalışırken güney kıyısındaki Tathra yakınlarındaki bir milli parkı aramaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Caddick'in ortadan kaybolmasıyla ilgili ilk raporlar çıktığında, polis işkadınının hala hayatta olduğunu tahmin ediyordu.

BİR ARKADAŞI 835 BİN DOLAR KAPTIRDI

Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, kocası ve oğluyla beraber yaşayan 49 yaşındaki iş kadını, düzenli olarak yurtdışında geçirdiği tatiller ve pahalı moda zevkiyle biliniyordu.