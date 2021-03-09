Türkiye’ye sığınıp yeniden hayat buldular

Suriye'de iç savaş 10'uncu yılına giriyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, eğitimle geleceğe daha umutla bakıyor. BM'nin desteklediği Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin üyelerinden Naime Bablis (22) ve Farah Filifli (22) SABAH'a konuştu.Çevre Mühendisliği okuyan Filifli "Savaş sonrası Suriye'nin mühendislere ihtiyacı olacak. Hep savaşın bittiğini ve Suriye'ye döndüğümü, orada mesleğimi yaptığımı hayal ediyorum" dedi. Bir süre ailesine destek olmak için garsonluk yapan Bablis de artık üniversiteli, dış ticaret kariyeri hedefliyor. SADA Kadın Kooperatifi'nin desteklediği Delal Hasan (50) ise cüzdan, çanta ve ayakkabı dikmeyi öğrendi. Fatma Sandi (50) de savaş nedeniyle 9 yıldır Türkiye'de. Kooperatifte turşu, salça ve pasta yaptı. Halen maske, nevresim ve havlu üretiyor.