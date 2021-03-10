1300 kişiyle ‘korona’ partisi

Amsterdam'daki koronavirüs deneyi, pandemiye dair yasakların kaldırılması halinde gece kulüplerinde virüs yayılımının nasıl olacağını görmeyi hedefledi. 1300 kişi, kısıtlama olmadan eğlendi.10 bin 253 yeni vaka.Son 24 saatte Brezilya'da 987, Meksika'da 319, Arjantin'de 241 kişi yaşamını yitirdi.Araştırmaya göre Pfizer/ BioNTech aşısı Brezilya varyantına karşı etkili. ABD'de aşılarını yaptıranlar maskesiz bir araya gelebilecek.360 can kaybı daha yaşandı.Son 24 saatte 4 bin 712 vaka tespit edilmesiyle, 28 Eylül 2020'den beri en düşük günlük vaka oldu.Son 24 saatte 255 kişi daha öldü.Turistler iki hafta yatlarda karantinada kalmak zorunda.10 gündür yeni vaka görülmedi.