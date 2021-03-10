1300 kişiyle ‘korona’ partisi

HOLLANDA:
Amsterdam'daki koronavirüs deneyi, pandemiye dair yasakların kaldırılması halinde gece kulüplerinde virüs yayılımının nasıl olacağını görmeyi hedefledi. 1300 kişi, kısıtlama olmadan eğlendi.
RUSYA:
10 bin 253 yeni vaka.
LATİN AMERİKA:
Son 24 saatte Brezilya'da 987, Meksika'da 319, Arjantin'de 241 kişi yaşamını yitirdi.
ABD:
Araştırmaya göre Pfizer/ BioNTech aşısı Brezilya varyantına karşı etkili. ABD'de aşılarını yaptıranlar maskesiz bir araya gelebilecek.
FRANSA:
360 can kaybı daha yaşandı.
İNGILTERE:
Son 24 saatte 4 bin 712 vaka tespit edilmesiyle, 28 Eylül 2020'den beri en düşük günlük vaka oldu.
ALMANYA:
Son 24 saatte 255 kişi daha öldü.
TAYLAND:
Turistler iki hafta yatlarda karantinada kalmak zorunda.
AVUSTRALYA:
10 gündür yeni vaka görülmedi.