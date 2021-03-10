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1300 kişiyle ‘korona’ partisi

Giriş Tarihi: 10.3.2021 ABONE OL
1300 kişiyle ‘korona’ partisi
HOLLANDA: Amsterdam'daki koronavirüs deneyi, pandemiye dair yasakların kaldırılması halinde gece kulüplerinde virüs yayılımının nasıl olacağını görmeyi hedefledi. 1300 kişi, kısıtlama olmadan eğlendi.
RUSYA: 10 bin 253 yeni vaka.
LATİN AMERİKA: Son 24 saatte Brezilya'da 987, Meksika'da 319, Arjantin'de 241 kişi yaşamını yitirdi.
ABD: Araştırmaya göre Pfizer/ BioNTech aşısı Brezilya varyantına karşı etkili. ABD'de aşılarını yaptıranlar maskesiz bir araya gelebilecek.
FRANSA: 360 can kaybı daha yaşandı.
İNGILTERE: Son 24 saatte 4 bin 712 vaka tespit edilmesiyle, 28 Eylül 2020'den beri en düşük günlük vaka oldu.
ALMANYA: Son 24 saatte 255 kişi daha öldü.
TAYLAND: Turistler iki hafta yatlarda karantinada kalmak zorunda.
AVUSTRALYA: 10 gündür yeni vaka görülmedi.
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1300 kişiyle ‘korona’ partisi
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