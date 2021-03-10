14 yaşındaki çocuk, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı

Aydın'daki olay, Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 5. Cadde üzerindeki bir sitede saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları 10 katlı binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki Yusuf Taşkın henüz bilinmeyen bir nedenle kendini bir anda boşluğa bıraktı.