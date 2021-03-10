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14 yaşındaki çocuk, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı

’ın Efeler ilçesinde, 14 yaşındaki Yusuf Taşkın henüz bilinmeyen bir nedenle kendini oturdukları binanın çatısından boşluğa bıraktı. Hastane yolunda hayatını kaybeden çocuğun acı haberi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

İHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 20:19 Son Güncelleme: 10.3.2021 20:19 ABONE OL
14 yaşındaki çocuk, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı

Aydın'daki olay, Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 5. Cadde üzerindeki bir sitede saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları 10 katlı binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki Yusuf Taşkın henüz bilinmeyen bir nedenle kendini bir anda boşluğa bıraktı.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 30 metre yükseklikten atlayan Taşkın'ın düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkın'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastane yolunda hayatını kaybeden çocuğun acı haberi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Polis ekipleri çocuğun sır ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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14 yaşındaki çocuk, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı
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