ABD'de cinsel taciz skandalı: New York Valisi Cuomo'ya bir suçlama daha...

ABD'de bir kadın daha New York Valisi Andrew Cuomo'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. "Times Union" gazetesinde yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürdü.