ABD’de Joe Biden dava şoku: Onları serbest bırakmayın

ABD'nin Florida eyaleti başsavcılığı, hapis cezasına çarptırılmış bazı göçmenlerin tutukluluklarını durduran yeni yönergeler nedeniyle Biden yönetimine dava açtı.

"SINIR DIŞI EDİLMELERİ GEREKİYOR"

Florida Başsavcısı Ashley Moody, yaptığı açıklamada, yeni yönergenin hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlardan hapis cezasına çarptırılan kişilerin gözaltına alınmasının reddedilmesine neden olduğunu ifade etti.

Suçlu göçmenlerin serbest bırakılmasının ve sınır dışı edilmemesinin daha fazla suç işlenmesine yol açacağını vurgulayan Moody, hapis cezasına çarptırılmış bazı göçmenlerin tutukluluklarını durduran yeni yönergeler nedeniyle Biden yönetimine dava açıldığını bildirdi.