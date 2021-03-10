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’de kanlı Kongre baskını bombacısı aranıyor! FBI halktan yardım istedi

’de 6 Ocak’ta gerçekleştirilen kanlı Kongre baskını, ülke gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Trump destekçilerinin, ’ın başkanlığının oylanmasını önlemek için gerçekleştirdiği baskın, ABD demokrasi tarihinde bir ilk olmuş, baskında tam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi ise yaralanmıştı. Baskın sırasında Kongre binasına 2 adet el yapımı boru tipi bomba yerleştirilmişti. Bombalar hakkında soruşturma başlatan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şüphelinin görüntülerini yayınladı.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 09:54 Son Güncelleme: 10.3.2021 10:06 ABONE OL
ABD’de kanlı Kongre baskını bombacısı aranıyor! FBI halktan yardım istedi

ABD'de Kongre binasına gerçekleştirilen baskına dair soruşturma devam ediyor. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı baskının yankıları sürerken ABD güvenlik teşkilatı, olayın faillerinin peşine düştü. Daha önce baskın sırasında 2 adet boru tipi bomba yerleştiren yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara (yaklaşık 555 bin lira) varan para ödülü verileceğinin duyurulmasının ardından FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı.

HALKTAN YARDIM İSTENDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre Baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımlayarak, kimliğinin tespiti için halktan yardım istedi.

ABD'de tarihi Kongre Baskınının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, yetkili makamların olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ DAĞITILDI

FBI, olaydan bir gün önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Washington'daki merkezlerine, boru tipi bomba yerleştirilmesi olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı.

FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı | Video

Görüntülerde, söz konusu kişinin, 5 Ocak akşamı partilerin merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görülüyor. FBI, bu görüntüleri izleyen kişilere, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınından saatler önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunmuş ve binalar tahliye edilmişti.

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ABD’de kanlı Kongre baskını bombacısı aranıyor! FBI halktan yardım istedi
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