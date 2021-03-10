ABD’de kanlı Kongre baskını bombacısı aranıyor! FBI halktan yardım istedi

ABD'de Kongre binasına gerçekleştirilen baskına dair soruşturma devam ediyor. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı baskının yankıları sürerken ABD güvenlik teşkilatı, olayın faillerinin peşine düştü. Daha önce baskın sırasında 2 adet boru tipi bomba yerleştiren yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara (yaklaşık 555 bin lira) varan para ödülü verileceğinin duyurulmasının ardından FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı.
HALKTAN YARDIM İSTENDİ
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre Baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımlayarak, kimliğinin tespiti için halktan yardım istedi.
ABD'de tarihi Kongre Baskınının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, yetkili makamların olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.
ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ DAĞITILDI
FBI, olaydan bir gün önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Washington'daki merkezlerine, boru tipi bomba yerleştirilmesi olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı.
FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı | Video
Görüntülerde, söz konusu kişinin, 5 Ocak akşamı partilerin merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görülüyor. FBI, bu görüntüleri izleyen kişilere, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olmaları çağrısında bulundu.