ABD’de kanlı Kongre baskını bombacısı aranıyor! FBI halktan yardım istedi

ABD'de Kongre binasına gerçekleştirilen baskına dair soruşturma devam ediyor. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı baskının yankıları sürerken ABD güvenlik teşkilatı, olayın faillerinin peşine düştü. Daha önce baskın sırasında 2 adet boru tipi bomba yerleştiren yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara (yaklaşık 555 bin lira) varan para ödülü verileceğinin duyurulmasının ardından FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı.