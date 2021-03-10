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ormanında : 36 gün böyle hayatta kaldı...

'da uçak kazasından kurtulan pilot ormanda verdi. Ocak ayının başında motoru arızaso sonrası radardan kaybolan uçaktan atlayarak kurtulan pilot Antonio Sena, tam 36 gün boyunca bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslenerek hayatta kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 10:22 ABONE OL
Amazon ormanında ölüm kalım savaşı: 36 gün böyle hayatta kaldı...

Brezilya'da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı Sena'nın acil niş sonrası uçaktan atladı.

ÜMİDİ KESTİLER

Yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi. Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena'yı aramaya başladı.Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi.

Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.

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Amazon ormanında ölüm kalım savaşı: 36 gün böyle hayatta kaldı...
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