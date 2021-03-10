Amazon ormanında ölüm kalım savaşı: 36 gün böyle hayatta kaldı...

ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.