AP milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı, AP milletvekili Carles Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kabul edildi. İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ile yine AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi. İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması, ayrılıkçı Katalanların Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolunu da açabilecek.