Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Orta Asya'da ilk olacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nın sözlerinin satır başları:

"FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdit."

"Maarif okulu açılacak. Orta Asya'da ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir."

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'in açıklamalarının satır başları:

"Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur."

"Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"

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