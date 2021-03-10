Biden’ın köpekleri eve gönderildi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Alman çoban köpekleri "Champ" ve "Major"ı, Beyaz Saray çalışanlarına yönelik saldırgan davranışları nedeniyle Delaware'deki evlerine gönderme kararı aldı. CNN'deki habere göre, sürekli olarak çalışanlara havlayan 3 yaşındaki Major, Beyaz Saray'da görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısırdı. Bunun üzerine Biden çifti iki köpekle ilgili karar aldı. Major ve 13 yaşındaki Champ, Biden çiftinin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evlerine gönderildi. Biden, Major'ı 2018 yılında Delaware'deki bir barınaktan sahiplenmişti.