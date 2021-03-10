Fransız basınından itiraf niteliğinde analiz: Türkiye ile baş edemezdik

Türkiye'nin tartışılmaz bir küresel güç haline gelmesi, Avrupa ülkeleri tarafından her geçen gün daha sık dile getiriliyor. Başta Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika olmak üzere bölgesel etkinliğini artıran ve iş birliklerine imza atan Türkiye, yeni hamleleriyle daha çok ülkenin desteğini almaya başladı.

Avrupa basınında sık sık Türkiye'nin edindiği sağlam politik ve teknolojik konumlara dair analizler yayınlanırken yeni bir kabulleniş, Fransız basınından geldi.

MACRON GERİ ADIM ATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda başta İslam karşıtı sözleriyle olmak üzere Türkiye'yi de hedef alan skandal ifadeler kullanan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ülkelerini defalarca Türkiye'yi boykot etmeye çağırmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinden rahatsız olan Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye'ye karşı olan tavrında net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini vurgulamıştı.