Fransız basınından itiraf niteliğinde analiz: Türkiye ile baş edemezdik

Türkiye'nin tartışılmaz bir küresel güç haline gelmesi, Avrupa ülkeleri tarafından her geçen gün daha sık dile getiriliyor. Başta Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika olmak üzere bölgesel etkinliğini artıran ve iş birliklerine imza atan Türkiye, yeni hamleleriyle daha çok ülkenin desteğini almaya başladı.
Avrupa basınında sık sık Türkiye'nin edindiği sağlam politik ve teknolojik konumlara dair analizler yayınlanırken yeni bir kabulleniş, Fransız basınından geldi.
MACRON GERİ ADIM ATMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda başta İslam karşıtı sözleriyle olmak üzere Türkiye'yi de hedef alan skandal ifadeler kullanan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ülkelerini defalarca Türkiye'yi boykot etmeye çağırmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinden rahatsız olan Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye'ye karşı olan tavrında net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini vurgulamıştı.
Macron, destek görmeyen gerilimi tırmandırma girişimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye ile ılımlı ilişkiler kurmak istediğini sinyallerini vermişti. Macron'un bu girişimlerinin ardından geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan ile yaptığı video konferans görüşmesi, oldukça ses getirmişti.
"TÜRKİYE GEÇEK BİR BÖLGESEL GÜÇ"
Fransız basınında geniş yer bulan bu görüşmeye dair yayınlanan bir analiz, Macron'un Türkiye ile olan geriliminde geri adım attığını adeta ilan etti.
Fransız Le Parisien gazetesi, akademik görüşlere yer verdiği analizinde, Fransa'nın Türkiye ile gerilimli bir ilişkiyi kaldıramayacağına yer verdi. Parisien'e konuşan Fransız akademisyen Bertrand Badie, "Türkiye tartışılmaz bir bölgesel güç ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin anahtarını elinde tutuyor. Türkiye ile yarışa girmeye kalkan Macron ise bu gerilimle baş edemeyeceğini anladı. Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO üyesi olması nedeniyle çatışma lkartından vazgeçen Macron, artık uzlaşmaya oynuyor." ifadelerini kullandı.
"KİMSE TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYI GÖZE ALAMAZ"
Değişen bu siyasi tavırda Macron'un AB ülkelerine yaptığı "Türkiye'ye karşı tavır alın" çağrılarına hiçbir karşılık bulamamasının da katkısı olduğunun belirtildiği analizde, hiçbir ülkenin Türkiye ile çatışmayı göze alarak Macron'un izinden gitmek istemediği belirtildi.
Ana akım Fransız medyasında yer alan bu analiz, Türkiye'nin tartışılmaz bir güç haline geldiğini de gözler önüne serdi.