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Son dakika: ’den gelen tepkiler sonrası ’den geri adım

Son dakika haberleri... Papa’nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili 'den gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 19:45 Son Güncelleme: 10.3.2021 20:13 ABONE OL
Son dakika: Türkiye’den gelen tepkiler sonrası IKBY’den geri adım

Son dakika haberleri: IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

"HİÇBİR PUL BASIMI ONAYLANMADI"

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. " dedi.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

YOK HÜKMÜNDEDİR

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

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Son dakika: Türkiye’den gelen tepkiler sonrası IKBY’den geri adım
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