Son dakika: Türkiye’den gelen tepkiler sonrası IKBY’den geri adım

"HİÇBİR PUL BASIMI ONAYLANMADI"

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. " dedi.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

YOK HÜKMÜNDEDİR

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir.