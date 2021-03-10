İngiltere'de şoke eden araştırma! Kadınların yüzde 80'i cinsel tacize uğruyor

"KADINLARA YÖNELİK TACİZ VE ŞİDDET OLAYLARIYLA İLGİLENMEYİ UNUTUYORUZ"

Barnett, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda sonuçların İngiltere'ye oranla daha olumlu çıktığına işaret ederek, "Bizdeki sorun şu ki Birleşik Krallık olarak ileri seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle kadınlara yönelik taciz veya şiddet olaylarıyla ilgilenmeyi unutuyoruz." ifadesini kullandı.