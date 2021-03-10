‘Irkçılık iddiaları endişe verici’

İngiltere'de bomba etkisi yaratan ve Kraliyet Ailesi'ni ırkçılıkla suçlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın verdiği röportaj sonrası Buckingham Sarayı sessizliğini bozdu. Saraydan yayımlanan bildiride Kraliyet Ailesi'nin, Prens Harry ve eşinin son yıllarının zor geçtiğini öğrendiği için çok üzgün olduğu aktarılarak, "Harry ve Meghan, her zaman çok sevilen aile üyeleri olarak kalacak" denildi. Bildiride, Harry ve eşinin ortaya attığı "ırkçılık" iddialarının "endişe verici" olduğu ve konunun özel olarak inceleneceği kaydedildi.