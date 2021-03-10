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’da akılalmaz ölüm! aşısının tarihini kaçırdı, evine giden ekipler…

basını, bir ölümün sıra dışı ortaya çıkışıyla çalkalanıyor. Ülke gazetelerinde yer alan haberlere göre devlet tarafından aşısı olması için otomatik olarak listeye alınan ’nın kentinde ikamet eden yaşlı kadının evi, aşı tarihinin gelmesiyle birlikte hemşireler tarafından ziyaret edildi. Evinde bulunamayan yaşlı kadının aşı tarihinin iyice gecikmesi üzerine yeniden evi ziyaret eden ekipler, şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 10.3.2021 16:10 ABONE OL
İskoçya’da akılalmaz ölüm! Koronavirüs aşısının tarihini kaçırdı, evine giden ekipler…

İskoçya'da yaşanan bir olay, İskoç ve İngiliz basınında oldukça ses getirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre İskoçya'nın Aberdeen kentinde 80'li yaşlarını sürdürdüğü düşünülen Christina Malley, devlet tarafından koronavirüs aşı uygulaması için listeye alındı.

AŞI TARİHİNİ KAÇIRINCA FARK EDİLDİ

Aşı tarihinde Malley'nin evini ziyaret eden ekipler, kapıyı çalmasında rağmen karşılık alamadı.

Bunun üzerine araziyi terk eden tıbbi ekip, aşı tarihinin geçmesi üzerine yeniden Malley'nin evine gitti. Bu kez yaşlı kadına ulaşmakta ısrarcı olan, hemşirelerden oluşan ekip, kapının açılmaması üzere polise haber verdi.

EVDE CESEDİ YERİNE KALINTILARI BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin içine girdiğinde ise şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

İlk olarak evin boş olduğunu düşünen polis ekipleri, kısa bir incelemenin ardından evde yaşlı kadının "kalıntılarını" buldu. Evde bir ceset olduğundan şüphelenen ekiplerin bir beden yerine neredeyse yok olmaya yüz tutmuş kalıntılarla karşılaşması, ekipler üzerinde şok etkisi yarattı.

EN AZ 12 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Kalıntıları inceleyen ekipler, yaşlı kadının neredeyse 12 yıl önce öldüğü sonucuna vardı.

Kadının yokluğunun yıllar boyunca anlaşılmamış olması, olayı duyanları oldukça şaşırtırken, yaşlı kadının ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi.

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İskoçya’da akılalmaz ölüm! Koronavirüs aşısının tarihini kaçırdı, evine giden ekipler…
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