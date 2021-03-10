İskoçya’da akılalmaz ölüm! Koronavirüs aşısının tarihini kaçırdı, evine giden ekipler…

İskoçya'da yaşanan bir olay, İskoç ve İngiliz basınında oldukça ses getirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre İskoçya'nın Aberdeen kentinde 80'li yaşlarını sürdürdüğü düşünülen Christina Malley, devlet tarafından koronavirüs aşı uygulaması için listeye alındı.
AŞI TARİHİNİ KAÇIRINCA FARK EDİLDİ
Aşı tarihinde Malley'nin evini ziyaret eden ekipler, kapıyı çalmasında rağmen karşılık alamadı.
Bunun üzerine araziyi terk eden tıbbi ekip, aşı tarihinin geçmesi üzerine yeniden Malley'nin evine gitti. Bu kez yaşlı kadına ulaşmakta ısrarcı olan, hemşirelerden oluşan ekip, kapının açılmaması üzere polise haber verdi.
EVDE CESEDİ YERİNE KALINTILARI BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin içine girdiğinde ise şoke eden bir manzarayla karşılaştı.
İlk olarak evin boş olduğunu düşünen polis ekipleri, kısa bir incelemenin ardından evde yaşlı kadının "kalıntılarını" buldu. Evde bir ceset olduğundan şüphelenen ekiplerin bir beden yerine neredeyse yok olmaya yüz tutmuş kalıntılarla karşılaşması, ekipler üzerinde şok etkisi yarattı.