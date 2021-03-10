İskoçya’da akılalmaz ölüm! Koronavirüs aşısının tarihini kaçırdı, evine giden ekipler…

EVDE CESEDİ YERİNE KALINTILARI BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin içine girdiğinde ise şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

İlk olarak evin boş olduğunu düşünen polis ekipleri, kısa bir incelemenin ardından evde yaşlı kadının "kalıntılarını" buldu. Evde bir ceset olduğundan şüphelenen ekiplerin bir beden yerine neredeyse yok olmaya yüz tutmuş kalıntılarla karşılaşması, ekipler üzerinde şok etkisi yarattı.