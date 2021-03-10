İsrail Enerji Bakanı’ndan flaş Türkiye açıklaması! O sözler Yunanistan’ı kızdıracak

"UMARIM TÜRKİYE DE BÖLGEYE KATILIR"

İsrail'in projeye önem verdiğini ve desteklediğini kaydeden Steinitz, Tel Aviv yönetimi ile GKRY'nin Eastmed gibi 2 veya 3 gaz boru hattına yetecek doğal gaza sahip olduğunu savundu.

Geçmişte İsrail gazının Türkiye'ye ihracı konusunda görüşmeler olduğunu ancak bundan bir sonuç alınmadığını hatırlatan Steinitz, şöyle devam etti:"Umarım bir gün Türkiye bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bir parçası olur. Çatışma yerine koordinasyonu seçer. Umarım tutumlarını değiştirirler. Biz Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye'yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz."