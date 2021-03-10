İsrail güçlerinden skandal! Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldılar

FİLİSTİNLİLERE HAREM-İ ŞERİF'E GELME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.