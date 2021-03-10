İsrail güçlerinden skandal! Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldılar

İsrail polisleri, evine baskın düzenledikleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. Şeyh Sabri'nin bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail polislerinin Şeyh Sabri'yi hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını ve Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürdüğünü aktardı.
FİLİSTİNLİLERE HAREM-İ ŞERİF'E GELME ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.
Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.