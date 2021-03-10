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güçlerinden skandal! İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldılar

polisleri, evine baskın düzenledikleri İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi gözaltına aldı. Şeyh Sabri’nin bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki ’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 14:28 ABONE OL
İsrail güçlerinden skandal! Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldılar

İsrail polisleri, evine baskın düzenledikleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. Şeyh Sabri'nin bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.


İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail polislerinin Şeyh Sabri'yi hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını ve Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürdüğünü aktardı.

FİLİSTİNLİLERE HAREM-İ ŞERİF'E GELME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.

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İsrail güçlerinden skandal! Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldılar
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