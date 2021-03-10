Seçim yolu yeniden açıldı

Brezilya'nın 17/25 Aralık'ı olarak tanımlanan ancak Türkiye'dekinin aksine başarılı olan yargı darbesinde önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararı aldı.Karar, Lula da Silva'nın politik haklarını yeniden kazanmasını sağladı. Daha önce iki davadan hüküm giydiği için herhangi bir kamu görevi icra etme hakkını kaybeden Lula da Silva'nın, bu kararın ardından 2022 genel seçimlerinde aday olmasının önü açıldı.Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddialar yeniden soruşturulacak. Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten ve 2018'deki seçimlerde yeniden aday olan sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkûm olmuş, Nisan 2018'de de tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Kamuoyuna 'Araba Yıkama Operasyonu' olarak yansıyan soruşturmada hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını savunan Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.EskiBrezilya Devlet Başkanı Michel Temer, 2016'da yardımcılığını yaptığı eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasının "darbe" olduğunu 2019 yılında kabul etmişti. O dönem Rousseff de tıpkı vârisi olarak görüldüğü Lula da Silva gibi yolsuzlukla suçlanmış ve görevinden alınmıştı. Brezilya'da 2018'de devlet başkanı seçilen ve halen görevine devam eden aşırı sağcı Jair Bolsonaro ise seçimlerdeki rakibi ve Lula da Silva'nın tutuklanmasını sağlayan yargıç Sergio Moro'yu adalet bakanı yapmıştı. Bolsonaro'nun kazandığı seçim sürecinde tutuklanan Lula da Silva, teslim olmadan önce anketlerde öndeydi.