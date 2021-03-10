Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Rizaev’den Rektör Erdöl’e ziyaret

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Rizaev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sn. Rizaev ile Taşkent'e uzanan bir dostluğumuz var. Kendisini ülkemizde görmekten, üniversitemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sn. Rizaev'in Rektörlüğünü yürüttüğü Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü, düzenlediği yenilikçi etkinlikler, kullandığı modern teknolojiler ve ortaya koyduğu nitelikli projeler ile göz kamaştırmaktadır. Sn. Rektörün ziyaretleri vesilesiyle kadim medeniyetin ata toprakları, ilim, irfan ve hikmet ehlinin diyarı Özbekistan'a selamlarımı yollamak istiyorum" ifadelerini kullandı.