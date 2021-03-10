Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Rizaev’den Rektör Erdöl’e ziyaret

Orta Asya'nın en eski tıp enstitülerinden Özbekistan Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Jasur Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Rizaev ile SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl bir süre görüştü.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Rizaev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sn. Rizaev ile Taşkent'e uzanan bir dostluğumuz var. Kendisini ülkemizde görmekten, üniversitemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sn. Rizaev'in Rektörlüğünü yürüttüğü Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü, düzenlediği yenilikçi etkinlikler, kullandığı modern teknolojiler ve ortaya koyduğu nitelikli projeler ile göz kamaştırmaktadır. Sn. Rektörün ziyaretleri vesilesiyle kadim medeniyetin ata toprakları, ilim, irfan ve hikmet ehlinin diyarı Özbekistan'a selamlarımı yollamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Jasur Rizaev de, "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları ülkelerin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ülkemizde açtığı fakülte ve yükseokullarla ülkemizin sağlıklı geleceğine dolayısıyla geleceğimize değer katmaktadır.
Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ülkelerimizin kardeşlik, dostluk ve kültürel dinamiklerini gözeterek iki üniversite arasında işbirliği olanaklarını görüştük. Sn. Erdöl'e ülkemizin sağlık eğitimine verdikleri destek, şahsıma gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.