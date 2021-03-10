Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıkladı! Genelkurmay başkanlığına yeni isim

Son dakika haberleri… Ermenistan'da geçtiğimiz haftalarda başlayan istifa karmaşası devam ediyor. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar'ın, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atmasının ardındna Paşinyan'ın görevden aldığını ilan ettiği genelkurmay başkanlığı görevine dair yeni bir gelişme yaşandı.
YENİ İSİM: ARTAK DAVTYAN
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genelkurmay başkanlığı görevine eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı önerdi.
Paşinyan'ın Basın Sözcüsü Mane Gevorkyan, Ermenistan basınına yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın Korgeneral Davtyan'ın genelkurmay başkanlığına atanması önerisini, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a gönderdiğini bildirdi. Davtyan, 2018-2020'de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.
GASPARYAN GERİ ADIM ATMAYI REDDETTİ
Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: "Benim Genelkurmay başkanlığından alınmamla ilgili bütün süreç ve Paşinyan'ın açıklamaları, anayasaya aykırıdır. Bu tekrar şunu gösteriyor; krizden çıkmanın yolu Başbakan'ın görevinden istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılmasıdır."
Anayasa üstünlüğünü sağlamak için yargı sürecini başlattığını aktaran Gasparyan, "Ermeni halkına ve vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim." dedi.
PAŞİNYAN'A İSTİFA ÇAĞRILARI DEVAM EDİYOR
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan'ın "Paşinyan'ın istifa etmesi" çağrısını desteklediğini duyurdu. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Samvel Asatryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan'ın açıklamasına katılıyor." ifadesini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhtıra veren Onik Gasparyan'ın bugünden itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevinin son bulduğunu açıklamış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alan kararnamesini Anayasa Mahkemesine taşımıştı.