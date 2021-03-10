Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıkladı! Genelkurmay başkanlığına yeni isim

GASPARYAN GERİ ADIM ATMAYI REDDETTİ

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: "Benim Genelkurmay başkanlığından alınmamla ilgili bütün süreç ve Paşinyan'ın açıklamaları, anayasaya aykırıdır. Bu tekrar şunu gösteriyor; krizden çıkmanın yolu Başbakan'ın görevinden istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılmasıdır."