SON DAKİKA HABERİ: Dünyada bir ilk oldu! Koronavirüs, enfekte doğan bebekte mutasyona uğradı

Genç kadında ateş ve öksürük gibi belirtiler vardı ve fetüsün kalp atışları da yavaşlamıştı. Bu nedenle anne adayı derhal sezaryene alındı ve hamileliğinin 34. haftasında bebeğini dünyaya getirdi. Doktorlar, yenidoğana kalp masajı yaptı ve oksijen desteği sağladı.

Daha sonra hastane personeli bebeği tecrit altında tuttu. Yaşamın ilk 60 saati boyunca bebeğin, anne veya herhangi bir aile üyesiyle hiçbir teması olmadı. Hem anne hem de bebeğin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bebek başka bir belirti göstermedi ve kısa süre içince vücudunda antikorlar oluştuğu görüldü. Anne sütünde antikor bulamayan araştırmacılar, bebeğin bağışıklık sisteminin virüsü etkisiz hale getirmek için harekete geçtiğini ifade etti.