Son dakika: Korona araştırmasından çıkan tehlikeli sonuç! Aşıdan sonra daha az dikkat ediyorlar

NEDEN AŞI OLMAK İSTENMİYOR?

Anket sonuçları, aşı olmayı reddeden kişilerin yüzde 22'sinin aşıyla ilgili güvenlik endişesi duyduğunu, yüzde 19'unun virüsün sağlığına ciddi şekilde zarar vereceğini düşünmediğini ve yüzde 16'sının da aşının çok kısa sürede geliştirildiğine inandığı için aşı olmak istemediğini gösterdi.

Ayrıca sonuçlar, aşı olan kişilerin virüsle ilgili daha az endişe duyduklarını ancak yüzde 35'inin aşı olduktan sonra da virüse yakalanma korkusu taşıdığını gösterdi.