Son dakika haberi: Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan ikinci kez görevden aldı

Bu sabah Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı. Haber Rus ajansı RİA'ya dayandırıldı.

Son dakika | Ermenistan'dan sinsi oyun! Karabağ'a asker yığıyor