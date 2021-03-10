Son dakika haberi: Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan ikinci kez görevden aldı

Edinilen son dakika habere göre; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldı.
Ermenistan'da Azerbaycan karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası başlayan iç karışıklık devam ediyor. Şubat ayının son günlerinde Paşinyan hükümeti ve Ermenistan ordusu arasında başlayan 'savaş' hali yeni bir boyut kazandı.
ERMENİSTAN'DA PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA
Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.
GÖREVDEN ALMIŞTI
Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.
Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.
Bu sabah Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı. Haber Rus ajansı RİA'ya dayandırıldı.Son dakika | Ermenistan'dan sinsi oyun! Karabağ'a asker yığıyor