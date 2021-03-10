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Türk gemileri ’ya demir attı: görevi başladı

görevi kapsamında ’de Deniz Kuvvetleri ile ortak eğitimlere katılacak olan Türk gemileri, Ukrayna’nın Odessa limanına ulaştı.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 16:59 ABONE OL
Türk gemileri Ukrayna’ya demir attı: NATO görevi başladı

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında Türk gemileri Ukrayna'nın Odessa limanına demir attı.

ORTAK EĞİTİM DÜZENLENECEK

Ukrayna ordusu haber ajansı Armiyainform'un haberine göre, grup, Türk Deniz Kuvvetlerinden komuta kontrol gemisi olarak görev yapan TCG Sokullu Mehmet Paşa, TCG Ayvalık, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Lupu Dinescu olarak 4 gemiden oluşuyor.

Odessa Limanı'na girdiği belirtilen grubun ziyareti kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile Karadeniz'de ortak eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası 20 Şubat'ta 2 aylığına Türkiye'ye devredilmişti.

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Türk gemileri Ukrayna’ya demir attı: NATO görevi başladı
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