Türk gemileri Ukrayna’ya demir attı: NATO görevi başladı

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında Türk gemileri Ukrayna'nın Odessa limanına demir attı.

ORTAK EĞİTİM DÜZENLENECEK

Ukrayna ordusu haber ajansı Armiyainform'un haberine göre, grup, Türk Deniz Kuvvetlerinden komuta kontrol gemisi olarak görev yapan TCG Sokullu Mehmet Paşa, TCG Ayvalık, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Lupu Dinescu olarak 4 gemiden oluşuyor.