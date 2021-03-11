ABD Dışişleri Bakanı’ndan skandal Kıbrıs çıkışı: Birleştirici anlaşmayı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlattı ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreçle ilgili bir değerlendirme yaptı.
"İKİ FEDERASYON BİRLEŞTİRİLSİN" VURGUSU
Blinken, 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya yönelik ABD yönetiminin nasıl bir pozisyonda olduğu sorusuna, Başkan Biden'ın çok uzun zamandır Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğine atıf yaparak cevap verdi.
Kıbrıs konusundaki son durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, "Kıbrıs'ı iki bölgeli ve iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in kritik rolünün desteklenmesi de dahil bu yaklaşımı güçlendiren çabaları destekleyeceğiz." yorumunu yaptı.
ABD'nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, "Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz." dedi.
"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ VARLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Türkiye'nin son bir yıl içinde Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden "kaygı duyduklarını" ve Ankara'nın bazı durumlarda "Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu" iddia eden Blinken, bölgedeki sorunların çözümünün ancak diplomatik yollarla olabileceğine dikkati çekti.
Son haftalarda Doğu Akdeniz konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Blinken, "Türkiye'nin, daha yapıcı bir şekilde adım atılması noktasında AB ve diğer ülkelerle temasa geçmesiyle bölgede tansiyonun düştüğü görülüyor. Bunu destekliyoruz ve bu tür adımların bu istikamette atılabilmesine yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.