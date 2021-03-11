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’nin F-35 başarısızlığı tescillendi: Ülke medyasında programı durdurma çağrısı

’nin seri üretimde sorunlar çıkaran F-35 programı, ülke gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı tarafından da dile getirilen F-35 programının tam bir faciaya dönüştüğü yorumlarının ardından ülke medyasında adeta F-35’i durdurun propagandası yapılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:35 Son Güncelleme: 11.3.2021 10:53 ABONE OL
ABD’nin F-35 başarısızlığı tescillendi: Ülke medyasında programı durdurma çağrısı

ABD'nin başarısızlıklarla kendinden söz ettiren F-35 programı, eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alımının ardından "güvenlik endişeleriyle" Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklayan ABD, bu kararın ardından bir dizi sorunla karşılaşmıştı.

F-35 BAŞARISIZLIĞININ YANKILARI SÜRÜYOR

Pentagon'un, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurma oranının son derece başarısız olduğunu açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde uçak üreticisi Lockheed Martin, savaş uçaklarının görünmezlik özelliği çalışmadığı için jetlerin üretiminde yüzde 8'den fazla düşüş yaşandığını duyurmuştu.

Ülkenin en pahalı savunma programlarından bir olarak bilinen yaklaşık 400 milyar dolarlık F-35 projesi, müttefiklerinin siparişlerini karşılamakta da yetersiz kalmıştı. Son olarak İngiltere, F-35 siparişlerinin yüzde 60'ından fazlasını iptal ettiğini duyurmuştu.

"PROGRAM BİR FACİAYA DÖNÜŞTÜ"

Başarısız F-35 programı, ülkenin siyasi ajandasında da ciddi ölçekte konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35 programının gerçek bir facia haline geldiğini itiraf etti. Çevrim içi yapılan bir seminerde konuşan Smith, F-35 gibi programların ciddi bir biçimde temizlenmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

Programın gerçek bir para israfı olduğundan bahseden Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı, "F-35 bize ne veriyor ve mali kayıplarımızı azaltmanın bir yolu var mı? Bu kadar düşük potansiyele bu kadar çok para harcamamanın bir yolu var mı? Çünkü, bildiğiniz gibi, F-35'in lojistik maliyetleri korkunç." ifadelerini kullandı.

ABD MEDYASINDA F-35 ELEŞTİRİLERİ

Temsilciler Meclisi üyesinin bu çıkışının ardından programın başarısızlığı, ülke medyasında da oldukça görünür hale geldi. Birbiri ardına yayınlanan analizlerde "F-35 programı ABD hükümetinin yanlış politikaları sonucu ortaya çıkmış bir başarısızlık abidesidir" yorumları yapılmaya başlandı.

Smith'in sözleri, ülke çapında ses getirirken art arda gelen manşetlerde, programı durdurun çağrıları yer aldı.

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ABD’nin F-35 başarısızlığı tescillendi: Ülke medyasında programı durdurma çağrısı
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