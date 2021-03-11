ABD’nin F-35 başarısızlığı tescillendi: Ülke medyasında programı durdurma çağrısı

Ülkenin en pahalı savunma programlarından bir olarak bilinen yaklaşık 400 milyar dolarlık F-35 projesi, müttefiklerinin siparişlerini karşılamakta da yetersiz kalmıştı. Son olarak İngiltere, F-35 siparişlerinin yüzde 60'ından fazlasını iptal ettiğini duyurmuştu.

"PROGRAM BİR FACİAYA DÖNÜŞTÜ"

Başarısız F-35 programı, ülkenin siyasi ajandasında da ciddi ölçekte konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35 programının gerçek bir facia haline geldiğini itiraf etti. Çevrim içi yapılan bir seminerde konuşan Smith, F-35 gibi programların ciddi bir biçimde temizlenmesi gerektiği vurgusunda bulundu.