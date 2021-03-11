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'da Korona vakası 4 milyon 23 bini geçti

Gelen son verilere göre 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 23 bini aştı.

AA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 16:20 ABONE OL
Afrika'da Korona vakası 4 milyon 23 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 23 bin 204'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 589 bin 793'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

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Afrika'da Korona vakası 4 milyon 23 bini geçti
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