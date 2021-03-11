Almanya'dan korkutan covid-19 açıklaması: Çok net işaretler var! Çoktan başladı

ÖNLEMLER SIKI BİR ŞEKİLDE UYGULANMALI

Üçüncü dalga nedeniyle çok endişeli olduğunu vurgulayan Wieler, aşılanmaya rağmen koruyucu önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasını istedi.

Wieler, herhangi bir üretim ya da lojistik sorununun çıkmaması durumunda sonbaharda Almanya'nın yüzde 80'inin aşılanmış olacağına ve ancak bu sayede virüse karşı bağışıklık kazanılabileceğine dikkati çekerek, "Ancak böyle bir durumda Almanya'daki tüm tedbirler kaldırılabilir." dedi.