Cuntadan İsrailli lobiciye 2 milyon $

Myanmar'da darbe yapan ordunun, ABD'nin yaptırımlarına karşı lobi faaliyetleri yapan İsrailli bir firmaya 2 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Anlaşma, Cuntanın Savunma Bakanı Mya Tun Oo ile Kanada merkezli Dickens & Madson'ın sahibi Ari Ben Menashe arasında imzalanmış. Eski istihbarat çalışanı olan Menashe, anlaşmaya göre, ABD, S. Arabistan, BAE, İsrail, Rusya ve BM'den yetkililerle temasa geçerek cuntaya yaptırımların kaldırılması için uğraşmayı taahhüt etmiş. Menashe daha önce de Zimbabve'de Robert Mugabe ve Sudan'da askeri darbecileri savunmuştu.