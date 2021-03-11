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’dan flaş aşısı kararı! Kara listeye eklendi

hükümetinden, aşısına dair bir son dakika kararı geldi. AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının uygulanmasına, , , , ve 'nın da arasında olduğu birçok ülkeden kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle durdurma kararı gelmişti. Bu karara Danimarka’nın da katıldığı, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 11.3.2021 14:02 Son Güncelleme: 11.3.2021 14:23 ABONE OL
Danimarka’dan flaş AstraZeneca aşısı kararı! Kara listeye eklendi

Dünya genelinde kullanılan en yaygın koronavirüs aşılarından biri olan AstraZeneca'ya dair flaş karar, Danimarka'dan geldi. Danimarka hükümeti, AstraZeneca'nın bazı vatandaşlarda kan pıhtılaşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

KULLANIMI ASKIYA ALINDI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok vatandaşın AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması şikayetinde bulunduğunu, bu nedenle 'önlem' için aşının kullanımını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada ayrıca, henüz aşı ile kan pıhtılaşması arasında kesin bir bağlantı olduğunun tespit edilmediği, ancak önlemlerin alındığı belirtildi.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de söz konusu bilgileri teyit ederek, "Erken önlem alıyoruz, konunun iyice araştırılması gerekiyor" dedi.

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Danimarka’dan flaş AstraZeneca aşısı kararı! Kara listeye eklendi
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