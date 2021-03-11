Danimarka’dan flaş AstraZeneca aşısı kararı! Kara listeye eklendi

Dünya genelinde kullanılan en yaygın koronavirüs aşılarından biri olan AstraZeneca'ya dair flaş karar, Danimarka'dan geldi. Danimarka hükümeti, AstraZeneca'nın bazı vatandaşlarda kan pıhtılaşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

KULLANIMI ASKIYA ALINDI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok vatandaşın AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması şikayetinde bulunduğunu, bu nedenle 'önlem' için aşının kullanımını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.