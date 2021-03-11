Danimarka’dan flaş AstraZeneca aşısı kararı! Kara listeye eklendi

Dünya genelinde kullanılan en yaygın koronavirüs aşılarından biri olan AstraZeneca'ya dair flaş karar, Danimarka'dan geldi. Danimarka hükümeti, AstraZeneca'nın bazı vatandaşlarda kan pıhtılaşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
KULLANIMI ASKIYA ALINDI
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok vatandaşın AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması şikayetinde bulunduğunu, bu nedenle 'önlem' için aşının kullanımını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada ayrıca, henüz aşı ile kan pıhtılaşması arasında kesin bir bağlantı olduğunun tespit edilmediği, ancak önlemlerin alındığı belirtildi.
Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de söz konusu bilgileri teyit ederek, "Erken önlem alıyoruz, konunun iyice araştırılması gerekiyor" dedi.