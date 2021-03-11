Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarih verdi: Artık toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz"

"UÇAKLAR, ARABALAR DEVAM EDECEK"

"2021'deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay" diyen Zuckerberg, "Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.