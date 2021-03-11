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İstişari görüşmeler 16-17 Mart’ta ’da

Giriş Tarihi: 11.3.2021 ABONE OL
İstişari görüşmeler 16-17 Mart’ta Atina’da
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir sonraki turunun 16-17 Mart tarihleri arasında Atina'da düzenleneceği bildirildi. Türk yetkililerden edinilen bilgiye göre, iki ülke heyetleri Atina'da bir araya gelecek. Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor. İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı. ANKARA
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İstişari görüşmeler 16-17 Mart’ta Atina’da
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