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’da şoke eden kaza! Canlı yayında…

’da yayınlanan bir spor programında yaşanan canlı yayın kazası, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. kanalında gerçekleşen kazada,  program konuklarından birinin üzerine dev ekran devrildi. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 16:15 Son Güncelleme: 11.3.2021 16:16 ABONE OL
Kolombiya’da şoke eden kaza! Canlı yayında…

Kolombiya'da canlı yayınlanan bir spor programında, konuklardan birinin üzerine stüdyoda bulunan dev ekran düştü. Talihsiz kazada yaralanan konuk hastanelik oldu.

KONUK HASTANELİK OLDU

Kolombiya'nın ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü.

Kolombiya'da canlı yayında 'dev ekran' kazası | Video

Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı.

Dev ekranın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Kolombiya’da şoke eden kaza! Canlı yayında…
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