Maarif Okulları Kırgızistan’da

Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ile yurt içi ve dışındaki mücadelesi sürüyor. Ülkemizi sevindiren bir haber de FETÖ'nün Orta Asya'daki kalesi olarak nitelenen Kırgızistan'dan geldi. Yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte ikili ilişkilerin çok daha güçlü hale geldiği ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her platformda işbirliği içinde olduklarını söyleyerek Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'da okullar açacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, resmi ziyaretler için gittiği Kırgızistan'da mevkidaşı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.İkili ilişkileri her boyutuyla ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'da açacağı okullarda 4 dilde eğitim verileceğini kaydetti. Kazakbayev ise, "Kırgızistan ile Türkiye tarihi bir, dili bir, dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi bir siyasi sorun yok" dedi. Bakan Çavuşoğlu, eğitim ya da diğer alanlarda FETÖ gibi terör örgütlerine ihtiyaç bulunmadığına dikkati çekerek "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Bu tür terör örgütlerinden de suç şebekelerinden de inşallah tamamen kurtulacağız" diye konuştu. İki ülkenin eğitim ve bilim alanında da işbirliğini geliştirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'da eğitim kalitesi çok iyi olacak şekilde anaokulundan liseye kadar okullar açacağını bildirdi. Çavuşoğlu, "Maarif okulu, Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir" dedi. Kazakbayev ise, 'Maarif Vakfı'nın gelmesini ve okul açmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı. İSTANBULRUSLAN Kazakbayev ile Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021 Yılı İçin İşbirliği Protokolü" ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Ortak Açıklaması"nı da imzaladı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov ile de görüşen Çavuşoğlu, "Dostumuz, kardeşimiz, ata yurdumuz Kırgızistan'da bulunmak her zaman bizim için büyük bir mutluluktur" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Sık sık bir araya gelmemiz ilişkilerimizin geldiği seviyenin de bir göstergesi" dedi. Çavuşoğlu, Kırgız-Türk Hastanesi'ni de hizmete sokarak Kırgız halkına yerinde tedavi vermek istediklerini belirtti.