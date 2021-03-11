Mucize salyangoz

Denizde yaşayan bir salyangoz türünün başını gövdesinden koparıp, bir ay içinde kendisine tamamen yeni bir vücut geliştirebildiği keşfedildi. Latince ismi Sacoglossan olan deniz salyangozunun "ototomi" diye adlandırılan bölünmeden sonra yeni bir vücut edinme sürecini bir aydan kısa süre içinde tamamladığı ortaya çıktı. Nara Kadın Üniversitesi'nden Araştırmacı Sayaka Mitoh ve Yoichi Yusa, laboratuvarda yetiştirilen ve yaban hayatından alınan deniz salyangozlarını inceledi. Araştırmada, ototomi sürecine giren deniz canlılarının, kalplerini, böbreklerini, bağırsak ve üreme organlarını geride bıraktığı ve boynundan itibaren vücudundan ayrıldığı görüldü. Geride bırakılan vücudun bir süre sonra çürümeye yüz tuttuğu, kafanın ise alglerle beslenmeye devam ettiği ve bir hafta içinde yeni bir vücut üzerinde çalışmaya başladığı belirlendi. Salyangozların bu ototomi mekanizmasını, vücutlarını istila eden bir parazitten kurtulmak için geliştirmiş olabileceği düşünülüyor. Bu sıradışı sürecin, vücuttaki tüm doku ve organların yapısını oluşturan kök hücreler sayesinde mümkün olduğu tahmin ediliyor. Salyangozların sindirim sisteminden ayrılmışken nasıl enerji üretebildiğiyle ilgili ise araştırmacılar, salyangozların muhtemelen yediği alglerden aldıkları hücrelerde fotosentez sonucunda oluşan enerjiyi kullandıklarını ifade etti.Araştırmacı Mitoh, "Ototomiden hemen sonra kafanın hareket ettiğini görünce şaşırdık" diye konuştu. Denizyıldızlarındaki ototomi sürecine dair eğitim alan, Sidney Üniversitesi'nden Biyolog Maria Byrne de, "Onları güneş enerjili sümüklüböcek diye niteliyorum" ifadesini kullandı. Vücut parçalarını yenileyebilen diğer canlılar arasında kuyruklarını yeniden uzatan semenderler ve uzuvları tekrar oluşturabilen aksolotlar yer alıyor. Aksolotlar halk arasında Meksika yürüyen balığı olarak biliniyor.