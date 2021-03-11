‘Paçavra haritaların hiçbir hükmü yok’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa'nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili 'Tepki gösterilmiyor' eleştirilerine sert yanıt verdi. Ömer Çelik, bu tür paçavra haritaların hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. Asıl sorgulanması gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza 'milli güvenlik sorunu' diyen şuursuz zihniyettir" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da küstah haritaya şu tepkiyi verdi: "Bu tip hayallerin peşinde, hülyaların peşinde koşmanın bedeli çok ağır olur." Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal pulla ilgili yapılan açıklamada ise "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır" denildi. Tepkiler üzerine geri adım atan IKBY, pul bastırma planının onaylanmadığını duyurdu.