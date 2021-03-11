Rus askeri uzmandan ses getiren Türk SİHA’sı yorumu! ‘Saldırılara maruz kalacağız’

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde en önemli silahı, Türk SİHA'larıydı. Zaferde tartışılmaz payı olan Türk SİHA'larının sahada elde ettiği başarı, Türkiye'nin askeri teknolojideki yerini dünyaya kanıtladı.

"TÜRK SİHA'LARIN SALDIRISINA MARUZ KALACAĞIZ"

Baykar Savunma'nın ürettiği insansız hava araçları arasında özellikle TB2'ler, Azerbaycan ve Libya'da gösterdiği başarılar ile dünyaya adını hızla duyururken teknik özellikleri sayesinde savunma dünyasının yakın markajına giren Türk İHA ve SİHA'larının yakın gelecekte savaşların seyrini değiştireceği de daha sık dile getirilir oldu.