Rus askeri uzmandan ses getiren Türk SİHA’sı yorumu! ‘Saldırılara maruz kalacağız’

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde en önemli silahı, Türk SİHA'larıydı. Zaferde tartışılmaz payı olan Türk SİHA'larının sahada elde ettiği başarı, Türkiye'nin askeri teknolojideki yerini dünyaya kanıtladı.
"TÜRK SİHA'LARIN SALDIRISINA MARUZ KALACAĞIZ"
Baykar Savunma'nın ürettiği insansız hava araçları arasında özellikle TB2'ler, Azerbaycan ve Libya'da gösterdiği başarılar ile dünyaya adını hızla duyururken teknik özellikleri sayesinde savunma dünyasının yakın markajına giren Türk İHA ve SİHA'larının yakın gelecekte savaşların seyrini değiştireceği de daha sık dile getirilir oldu.
Aylardır dünya basınında geniş yer kaplayan Türk SİHA'larına dair yeni bir açıklama ise, Rus askeri uzman Igor Korotchenko'dan geldi. Daha önce Rus basınında 'geleceğin silahları' olarak övgüyle bahsedilen Türk SİHA'larına dair açıklama yapan Korotchenko, olası bir Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'ların yoğun saldırısına maruz kalınacağına ilişkşn endişelerini dile getirdi.
Rus basınına konuşan Korotchenko, son zamanlarda Ukrayna ile Türkiye arasında giderek artan temasların tesadüf olmadığını dile getirirken, Ukrayna'nın Karabağ zaferini yakından incelemesinin Türk SİHA'larıyla yakından ilgili olduğunu dile getirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Bayraktar TB2'lerin başarılı bir şekilde kullanılması deneyimiyle ilgilenmesinin endişe verici olduğunu dile getiren Korotchenko, Ukrayna'yla savaş ihtimalinde Rus ordusunun Türk SİHA'larıyla baş etmek zorunda kalacağını ifade etti.