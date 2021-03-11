Son dakika: 9 AB ülkesi, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını askıya aldı

22 KİŞİDE KAN PIHTILAŞMASINA DAİR RAPOR

Avrupa İlaç Ajansı, (EMA) 9 Mart itibarıyla Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edildiğini bildirdi. AstraZeneca tarafından 17 Avrupa ülkesine gönderilen ve 1 milyon doz aşıdan oluşan belirli bir partinin "kan pıhtılaşmasına" neden olduğu düşünülüyor.

Öte yandan AB'de Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere bir çok ülke, AstraZeneca aşısının etkinliğinden şüphe duyarak aşının kullanımını 65 yaşın üzerindeki kişilerle sınırlandırmıştı.