SON DAKİKA HABERİ: ABD'de her 5 kişiden 1'i Kovid-19 yüzünden bir yakınını kaybetti

Raporda, her 10 Amerikalıdan 3'ünün kendileri veya bir aile üyesinin virüse yakalanması konusunda çok endişe ettiği, bu rakamın geçen aylarda 10'da 4 olduğu belirtildi.

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Irk farklıklarına da değinilen raporda, Kovid-19'dan ölen bir akrabası veya yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Afro-Amerikanların oranı yüzde 30 iken beyazlarda bu oranın yüzde 15 civarında seyrettiği kaydedildi.

Son dönemlerde vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüşe rağmen siyahi Amerikalıların hala yüzde 43'ü ve Hispaniklerin yüzde 39'unun sevdikleri insanların Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmesi konusunda aşırı derecede endişe taşıdıkları saptandı.