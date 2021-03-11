Son dakika: Koronavirüse karşı yeni ilaç geliştirildi! Ölüm oranlarını yüzde 85 azaltıyor

Kovid-19 bulaşması durumunda hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastanın katıldığı testlerde, monoklonal antikor tedavisine dayanan ilacın hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e kadar azalttığı görüldü ancak bir faydası olmadığı için ağır vakalarda kullanılması durduruldu.

ENFEKTE OLMUŞ HÜCRELERİ TEMİZLİYOR

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini önlediği hem de bağışıklık sisteminde halihazırda enfekte olmuş hücreleri temizlemesine yardım ettiği belirlendi. Şirket, ABD'de acil durum kullanım izni isteyeceğini, İngiltere'de de başvuru yapılabileceğini belirtti.