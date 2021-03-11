Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tropikal ada satışa çıkarıldı: Tam 19.5 milyon dolar...

Tropikal ada satışa çıkarıldı: Tam 19.5 milyon dolar...

'nin () Florida eyaletinin güneydoğu kıyısında yer alan 'daki St Andrew's olarak da bilinen Little Ragged Adası satışa çıktı. 19.5 milyon dolara satışa çıkan tropik ada, deniz seviyesinden 12 metre yükseklikte bulunuyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 11:25 ABONE OL
Tropikal ada satışa çıkarıldı: Tam 19.5 milyon dolar...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinin güneydoğu kıyısında yer alan Bahamalar'daki St Andrew's olarak da bilinen Little Ragged Adası satışa çıktı. 19.5 milyon dolara satışa çıkan tropik ada, deniz seviyesinden 12 metre yükseklikte bulunuyor. Yetkililer, adanın satışı için düzenlenen ihaleye katılmak için 100 bin dolar depozito şartı koştu.

20'NİN ÜZERİNE TALEP VAR

Adanın satışını üstlenen Concierge Auctions'ın kurucu ortağı ve CEO'su Laura Brady, "Şu ana kadar müzayedeye büyük bir ilgi gördük ve bunun benzersiz bir fırsat olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. İhale 26 Mart 2021'de başlayacak ve teklifler ve 31 Mart'ta kadar devam edecek. Adanın satışı için şuana kadar 20'inin üzerinde talep olduğu ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tropikal ada satışa çıkarıldı: Tam 19.5 milyon dolar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA